Кике Сетьен: «Неймар или Лаутаро? Я бы предпочел иметь в команде обоих»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб может приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса или нападающего «ПСЖ» Неймара.

— Неймар или Лаутаро? Я бы предпочел, чтобы в моей команде были оба, — цитирует Goal.com Сетьена. — И тот, и другой — великолепные футболисты, как они могут мне не нравиться? Неймар, безусловно, очень хорош, но надо понимать, что есть возможные и невозможные вещи. Мы все знаем, что большие футболисты стоят больших денег, непросто их приобрести.