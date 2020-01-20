Кике Сетьен: «Месси сделал то, что делает всю жизнь»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Гранадой» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании. Для специалиста это была дебютная встреча в составе каталонцев.

— Команда провела хороший матч, — цитирует специалиста Marca. — Может быть, нам не хватало уверенности в первом тайме. «Гранада» оборонялась очень хорошо, это было нелегко. Кроме того, был неприятный день — ветер, сухое полое, это приостанавливало движение мяча. Я счастлив, потому что мы допустили только один удар в первом тайме, а удар в штангу был вызван нашей потерей. Думаю, что мы сделали много хороших вещей. Надеюсь, что постепенно добавим в движении.

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