Кике Сетьен: «Мне очень понравилась игра «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании. Каталонцы дважды отыгрывались в счете.

— Мне очень понравилась игра команды, — цитирует специалиста Marca. — Нужно это ценить. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я счастлив. Они сильно давили нас, было сложное начало. Нам есть куда расти. Это очень важная победа на выезде, с чем у нас есть трудности.

Нам действительно нужно было прессинговать их, но у них есть отличные игроки. Фекир провел невероятный матч, у него было сложно отобрать мяч. Но и у нас были свои моменты.