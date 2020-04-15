Кике Сетьен: «Мне хочется стать чемпионом, играя в футбол»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что сейчас не стоит думать о возвращении футбола из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что не хотел бы завершения чемпионата Испании досрочно, несмотря на лидерство его команды в лиге.

— Я говорил своим игрокам, что очень хочу, чтобы футбол возобновился, — цитирует TV3 Сетьена. — Мне хотелось бы выиграть чемпионат, Лигу чемпионов. Хочется стать чемпионом, играя в футбол. Но все мы видим, какова ситуация. Я не знаю, стоит ли доигрывать чемпионат в таких условиях. Я не чувствую себя чемпионом, несмотря на преимущество в лиге. Но сейчас разговоры о футболе смешны. Нас должно беспокоить только разрешение этой ужасной ситуации. Остальное — лишнее.