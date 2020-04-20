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Кике Сетьен: «Лаутаро Мартинес? Не питаю иллюзий. Из-за пандемии будет сложная экономическая ситуация»

09:46

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о возможном приобретении форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

— Мы разговариваем о трансферах, но дело в том, что пандемия повлияет на многие вещи, — приводит Goal.com слова Сетьена. — Клубы окажутся в сложной экономической ситуации. Не настроен ни оптимистично, ни пессимистично по поводу Лаутаро. Мне нравятся сильные футболисты, но никаких иллюзий не питаю.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 64 миллиона евро.

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