Кике Сетьен: «Когда я уйду из «Барселоны», я сделаю это без шума»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал об особенностях работы с командой и своих впечатлениях от каталонского клуба.

— В раздевалке «Барселоны» находятся футболисты, которые выигрывали все на протяжении 15 лет подряд, — цитирует Marca Сетьена. — Управление таким коллективом совершенно отличается от всех других команд. У меня было несколько непростых моментов, но это нормально в раздевалке.

Я счастлив, что у меня есть возможность поработать с такой командой. Мне нравится в «Барселоне». В день, когда я уйду из команды, я сделаю это без шума.