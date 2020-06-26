Кике Сетьен: «Клуб ничего не говорил мне насчет ухода Артура в «Юве», я рассчитываю на него»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Артура в «Ювентус».

— Я рассчитываю на Артура, он едет в Виго и сможет играть против «Сельты», — приводит Marca слова Сетьена. — Важно, что разговоры на него не влияют, а даже если и влияют, то он все равно выкладывается на все сто процентов. Клуб не говорил мне, что Артур уходит, так что я не принимаю эту информацию как должное. Даже если все уже согласовано, он все равно останется с нами до последней тренировки в сезоне.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 23-летний бразилец пройдет медосмотр в «Ювентусе» в эти выходные. В текущем сезоне игрок провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.