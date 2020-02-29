Кике Сетьен: «Это будет 43-е класико для Месси? Хотелось бы, чтобы он провел еще столько же»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен — о важности Лионеля Месси для каталонской команды в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».

— Месси проведет 43-й класико в карьере? Хотелось бы, чтобы он провел еще столько же, — приводит Goal.com. — Не настолько углублен в статистику, но если говорить об эффективности — Месси очень важен для «Барселоны». Надеюсь, он сыграет важную роль в завтрашнем матче и поможет нам выиграть.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.