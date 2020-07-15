Кике Сетьен: «Для «Барселоны» еще не все потеряно в чемпионате»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил положение команды в турнирной таблице перед матчем 37-го тура против «Осасуны». Каталонцы идут вторыми, отставая от лидера, «Реала», на 4 очка.

— Я разделяю ответственность за результаты команды, но не все, — цитирует Marca Сетьена. — Тренера всегда легко обвинить. Не думаю, что мы плохо показали себя в трех матчах, которые провели вничью. Я бы отметил, что «Реал» выиграл все матчи после рестарта. Нам не хватает свежести. Наши соперники — «Вальядолид», «Осасуна» — могли ротировать состав, у нас же такой возможности не было. Потеря Френки де Йонга сильно ударила по нашей команде. Для нас пока еще не все потеряно, но ситуация непроста. В любом случае, мы будем сражаться до конца.