Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как провел карантин, связанный с пандемией коронавируса. По его мнению, киберспорт — единственный, кто выиграл от остановки всего спорта.

— В итоге я отдыхал два месяца. Почти невозможно представить такое в обычное время, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Не бывает, чтобы во течение сезона ты целых два месяца не подвергался постоянному стрессу и выбросам адреналина. Хотя это тоже здорово. Ездишь по стадионам, играешь в топовых матчах. Адреналин и психологическое давление вызывают привыкание, и нам это нравится, помогает становиться лучше. Но два месяца на отдых и работу над своим телом, чтобы привести в порядок здоровье, — это большое подспорье.

Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например, про Майкла Джордана, но не более того. Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина.