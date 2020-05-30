«Киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина». Тибо Куртуа — о пандемии коронавируса
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как провел карантин, связанный с пандемией коронавируса. По его мнению, киберспорт — единственный, кто выиграл от остановки всего спорта.
— В итоге я отдыхал два месяца. Почти невозможно представить такое в обычное время, — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа. — Не бывает, чтобы во течение сезона ты целых два месяца не подвергался постоянному стрессу и выбросам адреналина. Хотя это тоже здорово. Ездишь по стадионам, играешь в топовых матчах. Адреналин и психологическое давление вызывают привыкание, и нам это нравится, помогает становиться лучше. Но два месяца на отдых и работу над своим телом, чтобы привести в порядок здоровье, — это большое подспорье.
Не то чтобы я начал готовить или что-то в этом роде. Телевизор включал редко. Посмотрел несколько сериалов, например, про Майкла Джордана, но не более того. Много играл в видеоигры, участвовал в разных турнирах. Честно говоря, хорошо провел время. Увидел, что многие спортсмены тоже увлеклись геймингом. Из-за карантина интерес к миру киберспорта существенно возрос. Думаю, киберспорт — единственный, кто выиграл от карантина.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/025d-0f86387557e8-47119ffd7367-1000--%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/