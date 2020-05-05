Кьеза не собирается покидать «Фиорентину»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал информацию о возможном уходе вингера клуба Федерико Кьезы.

— Если он захочет уйти, то мы пойдем навстречу при условии подходящего предложения, — цитирует Коммиссо Football Italia со ссылкой на Radio Bruno Toscana. — Мы должны увидеть, сколько он стоит. Хотя с прошлого года цена могла упасть.

Я ничего не предлагал Федерико, это фэйковая новость. Главное, что игрок хочет остаться. У нас очень хорошие отношения, и я хочу, чтобы он остался.

На 22-летнего Кьезу претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».

В сезоне-2019/20 форвард провел за «Фиорентину» 26 матчей, на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.