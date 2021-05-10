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Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне»

13:35

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист не против продолжить карьеру в испанском клубе, однако руководство каталонцев опасается, что у британца будет сложная адаптация в «Барселоне». Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро, его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне 27-летний футболист участвовал в 46 матчах за «шпор» во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/

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