Кейлор Навас – о ничьей с "Барселоной": "Результат разочаровывает"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас прокомментировал ничейный результат в первом матче полуфинала Кубка Испании против "Барселоны"​ (1:1), сообщает Diario AS.

– Результат разочаровывает. "Реал" открыл счет и думал, что этого будет достаточно для победы. Мы надеялись сыграть на ноль. Теперь будет сложно, потому что игра завершилась ничьей, силы команд равны. Предстоит много работы.

Я благодарен Богу за то, что вышел в стартовом составе. Нужно наслаждаться этим моментом и продолжать и дальше отдавать всего себя "Реалу", – цитирует Наваса Diario AS.

Голы матча "Барселона" – "Реал". Видео