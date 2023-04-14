Кессье может покинуть «Барселону», если приход Гюндогана и Месси будет подтвержден

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть команду летом.

По данным AS, никто в клубе не может гарантировать, что ивуарийский футболист останется в составе команды в следующем сезоне. Подписание Илкая Гюндогана может стать решающим фактором, который поставит Кессье на выход, и тем более, если приход полузащитника «Сити» будет сопровождаться приходом Лионеля Месси.

Отмечается, что продажа 26-летнего игрока значительно поможет в снижении финансового Fair-play. В любом случае, это будет скорее организационное решение, чем спортивное, так как Хави более чем доволен игрой Кессье.

Полузащитник выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Срок соглашения 26-летнего ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кессье провел 35 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.