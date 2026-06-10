Кержаков — о назначении Моуринью в «Реал»: «Точно не сбитый летчик, в клубе он способен на многое»

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков поделился с «СЭ» мнением о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала».

«Уже давно было это известно. Для меня это не стало удивлением. Моуринью — заслуженный человек в футболе. Один из величайших тренеров по достижениям. Он точно не сбитый летчик. Сезон в «Бенфике» показал, что это разговоры ни о чем. Жозе способен на многое в «Реале», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее Моуринью уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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