Кьеллини: «Испытывал большую честь, осознавая тот факт, что «Реал» интересовался мной»

Защитник клуба МЛС «Лос-Анджелес» Джорджо Кьеллини рассказал, что ранее мог стать игроком «Реал».

«Я был очень близок к переходу в «Реал», нужно было сделать последний шаг. Испытывал большую честь, осознавая тот факт, что «Реал» интересовался мной, но в итоге я остался в «Ювентусе» и горжусь тем, чего достиг в этом клубе», — цитирует Кьеллини Madrid Xtra.

38-летний футболист покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона. В этом розыгрыше МЛС он провел 5 матчей, отметившись 1 голом.