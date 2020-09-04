«Каждый год я мог перейти в другой клуб». Месси не собирается отбывать номер в новом сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который после долгих споров с руководством клуба решил все же остаться в команде, заверил, что не потерял мотивацию играть за каталонский клуб.

— Для меня всегда «Барселона» была на первом месте, — цитирует Месси Goal.com. — Хотя у меня было множество возможностей уйти. Каждый год я мог перейти в другой клуб, где зарабатывал бы гораздо большие деньги. Но я всегда говорил, что «Барселона» — мой дом.

И я не собираюсь менять свое отношение к клубу. Буду выкладываться в каждом матче, в каждой тренировке. Надеюсь, смогу как можно чаще радовать людей, которые столкнулись с проблемами в этот сложный год.

Для меня он тоже был непростым. Но всем мои проблемы меркнут по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться многим другим.