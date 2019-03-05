Каземиру: "Зидан относился к игрокам "Реала" как отец к сыновьям. Солари – тоже"

Полузащитник "Реала" Каземиру считает, что у каждого тренера есть свои преимущества.

– Будет несправедливо выделять одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес... у каждого из них были свои важные качества, – цитирует бразильца Marca.

При Зидане у игроков были близкие отношения с тренером, как у отца с сыном. Как с другом. При Солари то же самое. Он честен по отношению к нам.

Спад "Реала"? Это нормально, когда у команды наступают такие периоды. Сейчас мы прибавляем.

Впереди самое важное – Лига чемпионов. У нас тяжелые соперники, и мы сконцентрированы на том, чтобы выиграть все трофеи, хотя это сложно.

Сегодня "Реал" встретится с "Аяксом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра, которая состоялась в Амстердаме, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.