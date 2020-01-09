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Каземиру: «Все прошло так, как планировал «Реал»

01:40
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Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании.

— Думаю, что мы полностью контролировали ход матча, — цитирует бразильца Marca. — Мы вышли с планом контроля мяча, все прошло так, как планировали. Может быть вам чего-то не хватает с пятью полузащитниками в составе, но мы контролировали мяч. «Валенсия» всегда является трудным соперником, хорошо справились. Это очень важная победа для нас.

«Атлетико» или «Барселона»? Встреча с любой из этих команд будет очень трудной. Мы должны поблагодарить всех за поддержку в Саудовской Аравии. Даже за пределами Мадрида есть болельщики, которые любят эту команду.

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