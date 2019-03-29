Каземиру: "Винисиус принесет много радости "Реалу"

Полузащитник "Реала" Каземиру считает, что мадридскому клубу повезло подписать такого игрока, как Винисиус.

– Прежде всего, я хотел бы поздравить клуб с подписанием молодых и талантливых игроков, которые могут играть здесь на протяжении 12-15 лет, – цитирует Каземиру Marca. – Винисиус – 18-летний волшебник. Он уже показал, что он отличный игрок. Ненормально быть таким успешным в столь юном возрасте – он феноменален. Мы не верили, что он будет развиваться так быстро. Вини превзошел все ожидания и всегда слушает и хочет учиться. А голы обязательно придут к нему. Он выглядит впечатляюще. Уверен, Винисиус принесет много радости клубу.

– Быть может, вы покажите ему, как нужно забивать? Этот сезон для вас удачный в плане голов.

– Я оставлю это Гарету Бэйлу и Кариму Бензема (смеется). В мои прямые обязанности не входит забивать голы.

В текущем сезоне Винисиус провел за "Реал" в чемпионате Испании 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.