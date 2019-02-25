"Каземиру уже как Фелпс". По уровню ныряния

Известный в недавнем прошлом португальский полузащитник Паулу Футре, выступавший за "Порту", "Спортинг", "Бенфику" и "Атлетико", с юмором оценил пенальти, назначенный в матче чемпионата Испании "Леванте" - "Реал" (1:2), и сравнил полузащитника мадридцев Каземиру со знаменитым пловцом Майклом Фелпсом.

"Я, как ныряльщик номер один своего времени, сегодня хочу признать: Каземиру уже достиг уровня Майкла Фелпса. Мое уважение", - написал в Твиттере Футре. (Александр Бобров)

Como piscinero n°1 que fui, puedo decir que lo de Casemiro está en nivel Michael Phelps!! Mis respetos 🏊👌 – Paulo Futre (@PauloFutre) 24 февраля 2019 г.

"ВАРуженное ограбление". В Испании критикуют арбитров матча "Леванте" - "Реал"