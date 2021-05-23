Каземиру: «Реалу» нужно что-то менять, так как мы ничего не выиграли в этом сезоне»
Полузащитник «Реала» Каземиру подвел итоги выступления мадридского клуба в чемпионате Испании сезона-2020/21.
«Мы боролись весь сезон, несмотря на травмы, коронавирус и другие сложности. Мы бились до конца за ла лигу и Лигу чемпионов. Все игроки гордятся этим тяжелым сезоном. Но нам нужно что-то менять, так как нам не удалось выиграть ни одного титула», — цитирует Каземиру AS.
Накануне «Атлетико» оформил чемпионство Испании, «Реал» отстал на 2 балла и занял второе место, «Барселона» стала третьей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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