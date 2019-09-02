Каземиру: «Реал» всегда обязан побеждать»

Полузащитник «Реала» Каземиру прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2) и рассказал, чего не хватило команде для победы.

— Всего — голов, игры в обороне, быть командой, — цитирует Marca полузащитника. — Мы команда, и у нас есть командный дух. Если мы упорно работаем как одна команда, тогда пойдем далеко. «Реал» всегда обязан побеждать, хотя были сложные условия на поле. Думаю, что мы контролировали ход матча, но они забили. Хорошо сыграли, но, конечно, всегда нужно побеждать, надевая эту футболку.

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