Каземиру: "Реал" был наказан за упущенные моменты"

Полузащитник "Реала" Каземиру поддержал своего одноклубника Винисиуса после поражения от "Барселоны" (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. 18-летнего бразильца обвиняли в большом количестве упущенных моментов.

– Нечестно говорить после игры о Винисиусе, – цитирует Marca Каземиру. – Он очень смелый парень и показывает хорошую игру, ничего не боится. Уровень его футбола удивителен для такого возраста. Мы не должны искать оправданий. Нам не удалось забить, но было создано много моментов. А это обнадеживает. Мы должны продолжать бороться. Нас наказали за упущенные шансы.