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Каземиру похвалил Зидана после матча с «Гранадой»

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Полузащитник «Реала» Каземиру после победы над «Гранадой» (2:0) в 15-м туре чемпионата Италии поблагодарил главного тренера команды Зинедина Зидана.

— Наш тренер никогда не говорит о судьях и не ругает соперника, — цитирует Marca Каземиру. — Он подает хороший пример. Нельзя искать оправданий, нужно заниматься своим делом, работать. Тренер будет самым счастливым. Он всегда просит полузащитников прорываться в штрафную, это сильно подчеркивает. Он требует от нас баланса, но просит, чтобы мы тоже играли в штрафной. Зидан говорит, что у меня хорошие навыки игры головой, и я уверен, что он доволен моим голом.

Реал — Гранада

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