Каземиру о переходе Милитау в "Реал": "За ним гонялась половина Европы"

Полузащитник "Реала" Каземиру прокомментировал трансфер защитника "Порту" и сборной Бразилии Эдера Милитау в мадридский клуб.

– "Реал" стоит поздравить с этим трансфером, потому что за Эдером гонялось половина Европы, – приводит слова Каземиру AS. – Он заслужил играть в лучшем клубе мира, так что ждем его в следующем сезоне.

21-летний Милитау присоединится к "Реалу" грядущим летом. Сумма трансфера составила 50 миллионов евро, а контракт с 21-летним защитником подписан до 30 июня 2025 года.