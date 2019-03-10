Каземиру и Модрич - в старте "Реала" на матч с "Вальядолидом"

"Реал" и "Вальядолид" объявили составы на матч 27-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут полузащитники "королевского клуба" Каземиру и Лука Модрич.

Состав "Реала": Куртуа - Одриосола, Начо, Варан, Регилон - Кроос, Себальос, Каземиру, Модрич - Бензема, Асенсио.

Состав "Вальядолида": Масип - Антоньито, Фернандес, Калеро, Начо Мартинес - Ануар, Мичел, Алькарас - Кеко, Гвардьола, Оскар Плано.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. "Вальядолид" с 26 баллами располагается на 16-й строчке.

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