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«Реал» сообщил: Каземиру и Азар заболели коронавирусом

13:12
В «Реале» два случая коронавируса. Фото ФК «Реал».
В «Реале» два случая коронавируса. Фото ФК «Реал».
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«Реал» на официальном сайте объявил, что два игрока клуба заболели коронавирусом. Положительные тесты сдали полузащитник Каземиру и нападающий Эден Азар.

Все остальные футболисты мадридского клуба, а также члены тренерского штаба и персонала сдали негативные тесты.

Азар и Каземиру изолированы от команды и находятся на карантине.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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