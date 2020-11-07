«Реал» сообщил: Каземиру и Азар заболели коронавирусом
«Реал» на официальном сайте объявил, что два игрока клуба заболели коронавирусом. Положительные тесты сдали полузащитник Каземиру и нападающий Эден Азар.
Все остальные футболисты мадридского клуба, а также члены тренерского штаба и персонала сдали негативные тесты.
Азар и Каземиру изолированы от команды и находятся на карантине.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.