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Каземиру: «Хотел, чтобы Неймар перешел в «Реал»

14:47
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Полузащитник «Реала» Каземиру заявил, что хотел бы поиграть вместе с форвардом «ПСЖ» Неймаром, а также рассказал об отношениях с игроком парижан.

— Каждый день общаюсь с Неймаром, он просто великолепный игрок, — цитирует AS Каземиро. — Хотел ли он вернуться в «Барселону»? Лучше спросить у него. Я хотел, чтобы он перешел в «Реал». Мбаппе? Они с Неймаром совершенно разные, но образуют в «ПСЖ» невероятную связку.

Летом 2019 года в СМИ появлялась информация о том, что Неймар мог вернуться в «Барселону», но стороны не смогли согласовать сумму трансфера.

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