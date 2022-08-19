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Сегодня, 14:51

Каземиро объявил партнерам по «Реалу» о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Каземиро объявил партнерам по команде о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед». Он уже попрощался с игроками мадридского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Каземиро близок к переходу в «МЮ», где будет получать 413 тысяч евро в неделю.

Полузащитник «Реала» не сыграет в матче второго тура чемпионата Испании против «Сельты».

Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Каземиро не сыграет в завтрашнем матче «Реала» против «Сельты»

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер Каземиро. О сделке может быть объявлено уже сегодня
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 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
2
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
3
 Бетис 1 1 0 0 3-0 3
4
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
5
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
6
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
8
 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
11
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
12
 Р. Вальекано 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
16
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
17
 Кадис 1 0 0 1 0-1 0
18
 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
19
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Вальядолид 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
19.08 21:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
20.08 18:30
Осасуна – Кадис
 - : -
20.08 20:30
Мальорка – Бетис
 - : -
20.08 23:00
Сельта – Реал
 - : -
21.08 18:30
Атлетик – Валенсия
 - : -
21.08 20:30
Атлетико – Вильярреал
 - : -
21.08 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Эльче – Альмерия
 - : -
22.08 23:00
Жирона – Хетафе
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 2
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 2
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 1
Виллиам Карвалью

Виллиам Карвалью

Бетис

 1
И К Ж
Джон Нванкво Дональд

Джон Нванкво Дональд

Эльче

 1 1 0
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 1 1 0
Серхио Бускетс

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