Каземиро объявил партнерам по «Реалу» о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Каземиро объявил партнерам по команде о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед». Он уже попрощался с игроками мадридского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Каземиро близок к переходу в «МЮ», где будет получать 413 тысяч евро в неделю.

Полузащитник «Реала» не сыграет в матче второго тура чемпионата Испании против «Сельты».

Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.