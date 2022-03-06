Каземиро о победе над «Реалом Сосьедад»: «Это три очень важных очка для «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 27-го тура против «Реала Сосьедад» (4:1).

«Это был целостный матч. Мы контролировали ход встречи, играли агрессивно, а также были спокойны. Это три очень важных очка для нас. «Севилья» сыграла вничью, мы как раз оторвались. Впереди еще длинный путь — нам не стоит отвлекаться. Когда наши болельщики помогают, мы способны на все что угодно», — приводит слова Каземиро Marca.

После этого матча «Реал» с 63 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 44 очками — на шестой строчке.