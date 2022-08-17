Каземиро не хочет переходить в «МЮ»

Полузащитник «Реала» Каземиро не планирует продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Лукас Наваррет.

По данным источника, клуб пока не делал предложений мадридцам по трансферу бразильца, однако если «МЮ» все-таки решит купить Каземиро, футболист откажется.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.