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Сегодня, 08:39

Каземиро не хочет переходить в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Каземиро не планирует продолжать карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Лукас Наваррет.

По данным источника, клуб пока не делал предложений мадридцам по трансферу бразильца, однако если «МЮ» все-таки решит купить Каземиро, футболист откажется.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. Вместе с «Реалом» он выиграл 18 трофеев.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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