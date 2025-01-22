Казахстанский нападающий Анкудинов может перейти в клуб 3-й испанской лиги

Казахстанский нападающий испанского «Менсахеро» Данил Анкудинов рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Есть возможность уйти на повышение в третий по силе дивизион чемпионата Испании. Однако мой нынешний клуб запрашивает за меня большую сумму, и с ними не могут договориться. В клубе третьей лиги готовы платить, но меньшие деньги. Плюс до окончания моего контракта осталось четыре месяца, так что, скорее всего, пока без новостей», — сказал Анкудинов Legalbet.kz.

Анкудинов перешел в «Менсахеро» из белорусского «Днепра» в августе 2024 года в качестве свободного агента.

21-летний казахстанец играет в пятом по силе дивизионе испанского футбола, где забил три мяча в 15 матчах. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тысяч евро.