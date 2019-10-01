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Катарский «Аль-Райан» провел переговоры с «Атлетико» по Диегу Косте

16:42

«Аль-Райан» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Диегу Косту, утверждает AS. Катарский клуб уже провел переговоры по форварду и планирует его подписать уже зимой.

«Атлетико» же продолжает рассчитывать на футболиста и не хочет расставаться с ним как минимум до лета. Соглашение Диегу Косты с мадридцами истекает в июне 2021 года.

Диегу Коста в нынешнем сезоне провел 6 матчей и забил 1 гол.

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