Каталонский арбитр подал в суд на бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации

Каталонский арбитр Эстрада Фернандес подал иск против бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры, сообщает Sport.es.

Ранее появилась информация, что в период с 1993 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около 7 миллионов евро от «Барселоны» через свою компанию Dasnil 95 SL.

Бывший вице-президент технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации был уволен со своей должности в мае 2018 года.

Фернандес считает, что целью предоставляемых услуг было «обеспечение благоприятного для «Барселоны» судейства», потому подал в суд на Негрейру.