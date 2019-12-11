Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Каталонская полиция выступает за новый перенос матча «Барселона» — «Реал»

00:22
Теги:

Полиция Каталонии выступает против проведения матча ла лиги «Барселона» — «Реал» 18 декабря, сообщают испанские СМИ. Ранее игра была перенесена на эту дату из-за протестов в регионе.

Как информирует La Sexta, у руководства местных правоохранительных органов есть серьезные сомнения в том, что удастся обеспечить безопасность. В частности, у них не хватит работников, чтобы обезопасить весь маршрут движения «Реала» по столице Каталонии. Кроме того, сторонники независимости региона хотят провести акцию возле «Камп Ноу» непосредственно, чтобы привлечь к ней внимание.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир