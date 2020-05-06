Кассано, Вудгейт и Коэнтрау попали в сборную худших игроков «Реала» по версии AS

Испанское издание AS составило символическую сборную худших игроков, выступавших за «Реал».

В сборную попали два действующих игрока: защитник Фабиу Коэнтрау, который сейчас без клуба, и полузащитник Ройстон Дренте, выступавший также за «Аланию».

Полностью символическая сборная худших игроков «Реала» выглядит так: Альбано Биссарри, Карлос Диого, Джонатан Вудгейт, Предраг Спасич, Фабиу Коэнтрау, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Ройстон Дренте.