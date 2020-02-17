Касорла подтвердил интерес «Арсенала» к двум игрокам «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла рассказал, что «Арсенал» связывался с ним, чтобы узнать информацию об одноклубниках Пау Торресе и Самюэле Чуквезе. Экс-игрок «канониров» при этом выразил надежду, что они останутся в «Вильярреале».

— Друзья из «Арсенала» спрашивали меня о Чуквезе и Торресе, — цитирует Marca Касорлу. — Они спрашивали, могут ли эти ребята играть в премьер-лиге. Я сказал, что могут. Но сейчас хочу, чтобы они оставались в «Вильярреале». Всегда здорово, что к молодым игрокам есть такой интерес. Но им еще нужно сделать важные шаги в карьере. Торресом интересовались «Барселона» и «Манчестер Сити», но он знает, что должен вырасти как игрок здесь.