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Касорла может продолжить карьеру в МЛС

22:37
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Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. У 34-летнего испанца есть предложение от клуба МЛС, утверждает Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Касорлы 4 гола и 4 результативные передачи в 12 матчах чемпионата Испании. Полузащитник вернулся в «Вильярреал» в 2018 году после того, как смог восстановиться после тяжелой травмы, которая угрожала его карьере.

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