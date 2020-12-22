Касильяс стал помощником генерального директора «Реала»
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс занял пост заместителя генерального директора клуба, информирует официальный сайт мадридцев.
— «Реал» гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой, — отмечается в сообщении.
39-летний испанец большую часть карьеры провел в «Реале». Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в «Порту» в 2015 году после 17 лет выступлений за основную команду «Королевского клуба».
В составе «Реала» Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, четырежды Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020
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