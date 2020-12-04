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Касильяс считает, что Зидан должен оставаться тренером «Реала»

06:26
Зинедин Зидан. Фото Instagram
Зинедин Зидан. Фото Instagram
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс поддержал главного тренера бывшей команды Зинедина Зидана. После поражений от «Алавеса» в ла лиге и «Шахтера» в Лиге чемпионов появилась информация, что француза могут уволить.

— Судьба «Реала» в Лиге чемпионов зависит от самой команды, и ситуация в ла лиге по-прежнему довольно ровная, — цитирует AS Касильяса. — Зизу — великолепный тренер, хороший друг. Он сделает все возможное, чтобы «Реал» занял лучшие места. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право руководить командой.

Зидан в 2006 году завершил карьеру футболиста, после чего занялся тренерской деятельностью. В 2014 году он возглавил второй состав «Реала», а спустя 2 года — основной. В мае 2018 года его уволили, но спустя 11 месяцев вернули на пост главного тренера.

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