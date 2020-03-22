Касильяс, Рауль и Рамос выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» от коронавируса

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента мадридского клуба Лоренсо Санса. Он скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

«Покойся с миром, президент. Крепко обнимаю семью и друзей в эти трудные времена. Особенная память всем, кто также покинул нас из-за этого смертельного вируса. Много сил всем», — написал Касильяс.

DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que tambi?n nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020

«Покойся с миром, президент, мы никогда тебя не забудем», — присоединился к Касильясу его бывший одноклубник Рауль.

Descansa en paz presidente, nunca te olvidaremos.? pic.twitter.com/QAvrINBCot — Ra?l Gonz?lez Blanco (@RaulGonzalez) March 21, 2020

«Очень печальный день для «Реала». Вчера и сегодня Лоренцо Санс связал два номера этой истории: 7 и 8. Его смерть еще больше огорчает в эти трудные дни, в которые мы попали. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром», — написал нынешний капитан мадридской команды Серхио Рамос.

Descansa en paz presidente, nunca te olvidaremos.? pic.twitter.com/QAvrINBCot — Ra?l Gonz?lez Blanco (@RaulGonzalez) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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