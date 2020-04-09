Касильяс рассказал о том, как перенес инфаркт

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал о пережитом инфаркте.

— Я очень сильно перепугался, — цитирует AS Касильяса. — Мне очень повезло, что я тогда находился в тренировочном лагере. Рядом был доктор, который действовал очень быстро и спас мою жизнь. Если бы это произошло в каком-нибудь другом месте, то я бы точно сейчас уже ни с кем не разговаривал.

Касильяс перенес сердечный приступ 1 мая 2019 года на тренировочной базе «Порту», за который тогда выступал. В феврале 38-летний вратарь завершил карьеру в связи с состоянием здоровья.