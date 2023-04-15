Касильяс: «Завидовал Буффону»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс рассказал, что итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон был его кумиром в юности.

«Мне было 14-15, а Буффону — 17-18, и он уже играл. Я завидовал ему. Наши карьеры во многом схожи. Мы очень рано начали в больших клубах. Но он продолжает играть, и это большая его заслуга. Я желаю ему играть, покуда ему это нравится», — цитирует Касильяса ITASportPress.

Футболист за всю карьеру выступал в «Реале» и «Порту». 4 августа 2020 года он объявил о завершении карьеры.