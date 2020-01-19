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Касильяс примет решение по поводу продолжения карьеры в марте

09:58
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс примет решение по поводу продолжения профессиональной карьеры в марте, информирует Daily Mail.

Сообщается, что врач испанского голкипера посоветовал ему определиться с будущим до марта. Напомним, что 1 мая на тренировке голкипер перенес инфракт и затем проходил курс лечения.

В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам. Сам игрок ранее заявил, что еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.

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