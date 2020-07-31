Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Касильяс потроллил Фабрегаса своими трофеями

21:35
Икер Касильяс и Сеск Фабрегас. Фото ITV
Икер Касильяс и Сеск Фабрегас. Фото ITV

Бывший вратарь и капитан сборной Испании Икер Касильяс пошутил в ответ на вопрос соотечественника Сеска Фабрегаса в Twitter. Экс-хавбек испанской национальной команды написал: «Спорю с одноклубником, что лучше выиграть: один чемпионат мира или три Лиги чемпионов?».

Касильяс ответил на сообщение: «И то, и другое, дружище!»

У голкипера есть все эти награды: Лигу чемпионов он выиграл трижды с «Реалом» (в 2000, 2002 и 2014 году), а чемпионат мира — со сборной Испании в 2010-м. Фабрегас также был в составе триумфаторов ЧМ-2010, а вот Лигу чемпионов не выиграл ни разу.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир