Касильяс потроллил Фабрегаса своими трофеями

Бывший вратарь и капитан сборной Испании Икер Касильяс пошутил в ответ на вопрос соотечественника Сеска Фабрегаса в Twitter. Экс-хавбек испанской национальной команды написал: «Спорю с одноклубником, что лучше выиграть: один чемпионат мира или три Лиги чемпионов?».

Касильяс ответил на сообщение: «И то, и другое, дружище!»

У голкипера есть все эти награды: Лигу чемпионов он выиграл трижды с «Реалом» (в 2000, 2002 и 2014 году), а чемпионат мира — со сборной Испании в 2010-м. Фабрегас также был в составе триумфаторов ЧМ-2010, а вот Лигу чемпионов не выиграл ни разу.