Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:26

Касильяс оценил ситуацию с голкиперами в «Реале»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс оценил работу мадридского клуба с вратарями.

«Лунину было нелегко, так как он заменял лучшего голкипера мира. Мне кажется, он справился со своей задачей. Ситуация с тренерами в «Реале» — отличная работа тренерского штаба, который сделал правильный выбор. Тибо скоро будет в топ-форме. Клуб только выиграл в этой ситуации», — передает слова Касильяса AS.

На место первого голкипера «Реала» претендуют Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Команда в прошлом сезоне выиграла ла лигу и лигу чемпионов.

Икер Касильяс
ФК Реал
Андрей Лунин
2
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига опубликовала календарь на новый сезон: чемпионат стартует 18 августа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
18.08 00:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
18.08 00:00
Бетис – Жирона
 - : -
18.08 00:00
Мальорка – Реал
 - : -
18.08 00:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
18.08 00:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
18.08 00:00
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 00:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 00:00
Сельта – Алавес
 - : -
18.08 00:00
Осасуна – Леганес
 - : -
18.08 00:00
Вальядолид –
- : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости