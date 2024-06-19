Касильяс оценил ситуацию с голкиперами в «Реале»
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс оценил работу мадридского клуба с вратарями.
«Лунину было нелегко, так как он заменял лучшего голкипера мира. Мне кажется, он справился со своей задачей. Ситуация с тренерами в «Реале» — отличная работа тренерского штаба, который сделал правильный выбор. Тибо скоро будет в топ-форме. Клуб только выиграл в этой ситуации», — передает слова Касильяса AS.
На место первого голкипера «Реала» претендуют Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Команда в прошлом сезоне выиграла ла лигу и лигу чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|18.08
|00:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Вальядолид –
|- : -
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