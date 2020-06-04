Касильяс назвал лучший сезон в карьере. Тогда он сыграл всего 24 матча
Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс признался, что считает сезон-2013/14 лучшим в своем карьере. Испанец тогда сыграл всего 24 матча. Основным голкипером мадридской команды был Диего Лопес.
«Любопытно, что один из моих лучших сезонов был с наименьшим количеством игр, в которых я выходил на поле — 2013/14. В целом, несмотря на мою ошибку в финале Лиги чемпионов, думаю, что 24 матча, в которых я играл, были хорошими», — написал Касильяс в Twitter.
Curiosamente, una de mis mejores temporadas fue la que menos partidos jugu?. La 2013-14. En general y apesar de mi error en la final de Champions creo que los 24 partidos que jugu? me sent? bien. Y eso, repito, que jugu? menos de lo que ven?a haci?ndolo. Pasa buena tarde! https://t.co/S3PXZucefl— Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020