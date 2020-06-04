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Касильяс назвал лучший сезон в карьере. Тогда он сыграл всего 24 матча

05:11
Икер Касильяс. Фото Instagram
Икер Касильяс. Фото Instagram
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс признался, что считает сезон-2013/14 лучшим в своем карьере. Испанец тогда сыграл всего 24 матча. Основным голкипером мадридской команды был Диего Лопес.

«Любопытно, что один из моих лучших сезонов был с наименьшим количеством игр, в которых я выходил на поле — 2013/14. В целом, несмотря на мою ошибку в финале Лиги чемпионов, думаю, что 24 матча, в которых я играл, были хорошими», — написал Касильяс в Twitter.

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