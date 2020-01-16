Касильяс может баллотироваться в президенты Федерации футбола Испании

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс может подать заявку на участие в выборах президента Королевской федерации футбола страны (RFEF). По данным Sport, голкипер рассматривает эту возможность, а его кандидатуру планирует выдвинуть Ассоциация футболистов Испании (AFE).

За Касильяса выступают и фанаты. В опросе Marca «за кого бы вы проголосовали на выбора президента RFEF?» Касильяс набрал 94 процента, а нынешний глава организации Луис Рубиалес — всего 6.

Рубиалес возглавляет федерацию с мая 2018 года. Одним из первых его решений было увольнение Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира-2018 в связи с тем, что специалист вел переговоры с «Реалом». На турнире испанцы играли под руководством спортивного директора Фернандо Йерро и уступили в 1/8 финала сборной России (1:1, пенальти 3:4).

Касильяс начал профессиональную карьеру в «Реале» и выступал за родной клуб до 2015 года, после чего перешел в «Порту». В составе португальцев голкипер играл до мая 2019 года, однако вынужден был приостановить карьеру из-за сердечного приступа. В составе Испании он отыграл рекордные 167 матчей и стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.