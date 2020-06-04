Касильяс мечтал сыграть в Англии
04:05
Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс признался, что хотел играть в Англии. Один из подписчиков в Twitter попросил его назвать лигу, в которой бы ему хотелось сыграть.
«После ла лиги мне бы хотелось играть в Англии. Хотя 20 лет назад итальянская лига тоже была крутой», — написал Касильяс.
Despu?s de @LaLiga me hubiera gustado jugar en Inglaterra. Aunque hace 20 a?os la liga italiana era dura tambi?n. https://t.co/Ajf7dHV3oE— Iker Casillas (@IkerCasillas) June 3, 2020
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