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Касильяс мечтал сыграть в Англии

04:05
Икер Касильяс. Фото Instagram
Икер Касильяс. Фото Instagram
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Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс признался, что хотел играть в Англии. Один из подписчиков в Twitter попросил его назвать лигу, в которой бы ему хотелось сыграть.

«После ла лиги мне бы хотелось играть в Англии. Хотя 20 лет назад итальянская лига тоже была крутой», — написал Касильяс.

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