Касильяс мечтал сыграть в Англии

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс признался, что хотел играть в Англии. Один из подписчиков в Twitter попросил его назвать лигу, в которой бы ему хотелось сыграть.

«После ла лиги мне бы хотелось играть в Англии. Хотя 20 лет назад итальянская лига тоже была крутой», — написал Касильяс.